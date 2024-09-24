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19:14, 24 сентября 2024Силовые структуры

Следователи выявили новые эпизоды по делу бывшего замминистра обороны Иванова

Дело Иванова связано со стройкой кадетских корпусов, ущерб вырос до ₽2,18 млрд

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В ходе расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выявлены новые эпизоды взяточничества. Об этом сообщает ТАСС.

Как выяснили следователи, экс-замминистра получал незаконное вознаграждение за преференции при строительстве кадетских корпусов. В ходе проверки реализации этих проектов выросла сумма ущерба, причиненного государству — до 2,18 миллиарда рублей.

Махинации были совершены при возведении трех кадетских корпусов фирмой «Олимпситистрой», владельцем которой является фигурант дела Александра Фомина.

19 сентября Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей Иванова, обвиняемого в получении взяток более чем на миллиард рублей.

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      Любовь Ширижик
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