Названы системные требования нейросети Apple

Для работы Apple Intelligence на iPhone потребуется 4 гигабайта памяти

Для работы нейросети Apple Intelligence на iPhone должно быть свободно не менее 4 гигабайт памяти. На это обратило внимание издание iDrop News.

По словам журналистов медиа, недавно в Apple назвали конкретные системные требования для работы инструментов искусственного интеллекта (ИИ) на iPhone. Оказалось, что при запуске функции ИИ будут занимать не менее 4 гигабайт свободного места на накопителе смартфона.

Также каждому устройству с Apple Intelligence потребуется минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Функции ИИ будут работать на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также на всех телефонах серии iPhone 16.

По словам журналистов iDrop News, 4 гигабайта — необходимый минимум. «Нейросеть Apple Intelligence все еще не вышла, и ее функции и возможности, несомненно, будут развиваться и расти со временем», — подчеркнули авторы. Также они заявили, что пользователям смартфонов, имеющих 128 гигабайт памяти и много медиаконтента, придется освобождать часть места на диске.

При этом неизвестно, сколько дискового пространства потребуется для работы ИИ на компьютерах Mac. В бета-версиях macOS Apple Intelligence занимала больше 5 гигабайт памяти. Запуск ИИ от Apple в США состоится до конца года, в других странах — позднее.

В конце сентября корпорация Apple признала больше десятка компьютеров Mac устаревшими. В список вошли 12 устройств, выпущенных в период с 2015 по 2018 год.