Экс-владельца отелей Four Seasons и «Метрополь» обязали заплатить государству миллиарды

Замоскворецкий суд взыскал с олигарха Алексея Хотина ₽220 млрд пеней и налогов

Замоскворецкий суд Москвы обязал олигарха Алексея Хотина заплатить государству миллиарды рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно иску от Федеральной налоговой службы (ФНС), входящие в группу компаний «Русь-Ойл», бенефициаром которой является Хотин, юрлица не уплатили 192 миллиардов рублей налогов и 28 миллиардов — пеней. В июле налоговая подала соответствующий иск об обязанности бывшего владельца отелей Four Seasons и «Метрополь» уплатить долги и взыскать в доход государства 100 процентов акций и долей в структурах «Русь-Ойла».

По версии следствия, в 2014 году Хотин создал и возглавил организованную группу, которая с 2014 по 2017 год похитила у банка «Югры» 23,6 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям. В 2017 году банк признали банкротом.

4 марта суд приговорил бывшего владельца банка «Югра» к девяти годам лишения свободы за растрату 23 миллиардов рублей. С Хотина и сообщников взыскали 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам. В июне приставы изъяли московскую гостиницу Four Seasons, расположенную на улице Охотный ряд. Юридические лица крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут» и отеля «Метрополь» передали в управление Росимущества.