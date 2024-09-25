Бывший тренер «Спартака» оценил трансфер отказавшегося играть с Россией футболиста в ЦСКА

Массимо Каррера назвал трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА отличным приобретением

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил трансфер боснийца Миралема Пьянича в ЦСКА. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он отметил, что все зависит от физического состояния игрока. «Отличное приобретение! Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», — заявил Каррера.

Ранее Пьянич прилетел в Москву и анонсировал переход в ЦСКА. В ноябре 2022 года футболист отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле этого года. На клубном уровне футболист также играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец».