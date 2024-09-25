Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
3:4
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:2
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Будё-Глимт
2:1
Перерыв
live
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|7-й тур
Галатасарай
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Твенте
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Динамо К
Сегодня
22:00 (Мск)
Лацио
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
20:19, 25 сентября 2024Спорт

Бывший тренер «Спартака» оценил трансфер отказавшегося играть с Россией футболиста в ЦСКА

Массимо Каррера назвал трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА отличным приобретением
Миралем Пьянич

Миралем Пьянич. Фото: Albert Gea / Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил трансфер боснийца Миралема Пьянича в ЦСКА. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он отметил, что все зависит от физического состояния игрока. «Отличное приобретение! Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», — заявил Каррера.

Ранее Пьянич прилетел в Москву и анонсировал переход в ЦСКА. В ноябре 2022 года футболист отказывался участвовать в товарищеском матче со сборной России.

Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле этого года. На клубном уровне футболист также играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина сообщил о скором освобождении Курской области от ВСУ. Что известно о боях в регионе?

      Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

      Пассажирка самолета начала пинать и оскорблять попутчицу из-за откинутой спинки кресла

      Участника террористической ячейки в российской колонии арестовали

      В Windows 10 исправили ошибки

      Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ с 60-летним отцом

      Дудь назвал удивившую его особенность США

      Стаю собак выселили из квартиры в российском городе

      Пьяные россияне пробрались на закрытую территорию аэропорта Москвы и попались

      В Британии сообщили о признании Зеленским неспособности Украины воевать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше