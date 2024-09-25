Германия захотела покупать больше нефти у одной постсоветской республики

Минэнерго Казахстана: ФРГ просит увеличить поставки нефти до 2,5 миллиона тонн

Германия запросила Казахстан об увеличении поставок нефти. Об этом заявил руководитель министерства энергетики этой постсоветской республики Алмасадам Саткалиев. Его цитирует «Интерфакс».

Речь идет о повышении импорта с 1,2 миллиона тонн до 2,5 миллиона. При этом министр не сообщил, позволяют ли ресурсные и промышленные мощности республики выполнить просьбу ФРГ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны наращивать поставки нефти в страны Европейского союза с целью ослабления глобального дефицита энергоносителей. В связи с этим Токаев обратил внимание, что в Евразии Казахстан располагает вторыми по величине разведанными запасами нефти. Чтобы обеспечить рост ее экспорта, он заявил о необходимости расширять производство немецкого нефтегазового оборудования в республике.

До этого, в начале июня 2024 года, Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба».