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11:15, 25 сентября 2024Экономика

Германия захотела покупать больше нефти у одной постсоветской республики

Минэнерго Казахстана: ФРГ просит увеличить поставки нефти до 2,5 миллиона тонн

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Германия запросила Казахстан об увеличении поставок нефти. Об этом заявил руководитель министерства энергетики этой постсоветской республики Алмасадам Саткалиев. Его цитирует «Интерфакс».

Речь идет о повышении импорта с 1,2 миллиона тонн до 2,5 миллиона. При этом министр не сообщил, позволяют ли ресурсные и промышленные мощности республики выполнить просьбу ФРГ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны наращивать поставки нефти в страны Европейского союза с целью ослабления глобального дефицита энергоносителей. В связи с этим Токаев обратил внимание, что в Евразии Казахстан располагает вторыми по величине разведанными запасами нефти. Чтобы обеспечить рост ее экспорта, он заявил о необходимости расширять производство немецкого нефтегазового оборудования в республике.

До этого, в начале июня 2024 года, Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба».

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