Германия захотела покупать больше нефти у одной постсоветской республики

Германия запросила Казахстан об увеличении поставок нефти. Об этом заявил руководитель министерства энергетики этой постсоветской республики Алмасадам Саткалиев. Его цитирует «Интерфакс».
Речь идет о повышении импорта с 1,2 миллиона тонн до 2,5 миллиона. При этом министр не сообщил, позволяют ли ресурсные и промышленные мощности республики выполнить просьбу ФРГ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны наращивать поставки нефти в страны Европейского союза с целью ослабления глобального дефицита энергоносителей. В связи с этим Токаев обратил внимание, что в Евразии Казахстан располагает вторыми по величине разведанными запасами нефти. Чтобы обеспечить рост ее экспорта, он заявил о необходимости расширять производство немецкого нефтегазового оборудования в республике.
До этого, в начале июня 2024 года, Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба».