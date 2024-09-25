Самый дешевый смартфон Apple подорожает

PhoneArena: iPhone SE окажется дороже предыдущей версии из-за ИИ

Компания Apple поднимет цены на самые доступные смартфоны. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Revegnus1.

Весной 2025 года Apple должна представить новое поколение iPhone SE. По информации инсайдера Revegnus1, телефон могут оценить в 499 долларов, или около 46 тысяч рублей. Таким образом, он окажется на 70 долларов дороже iPhone SE предыдущего поколения — вышедший в 2022 году аппарат оценивали в 429 долларов.

Revegnus1 отметил, что Apple хочет удержать цены на устройство ниже 500 долларов. Однако не может продавать девайс совсем дешево, так как он получит современный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти, необходимые для работы с искусственным интеллектом (ИИ). В настоящий момент ИИ поддерживают все телефоны серии iPhone 16, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ожидается, что новый SE выйдет с новым дизайном в стиле iPhone 14. Так, аппарат не будет иметь кнопки Home, получит экран с тонкими рамками и вырезом Dynamic Island. По словам журналистов PhoneArena, iPhone SE будет полезным для пользователей, только если те не живут в странах Евросоюза и Китае — неизвестно, когда в этих регионах начнет работу нейросеть Apple Intelligence.

В начале осени журналисты агентства Nikkei Asia рассказали, что с выходом iPhone SE в 2025 году Apple полностью откажется от IPS-дисплеев в своих смартфонах. В том числе на это указывают новые контракты Apple с поставщиками.