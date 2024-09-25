Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 25 сентября 2024Наука и техника

Apple уличили в занижении характеристик iPhone

Tom's Guide: Apple получила возможность занижать частоту кадров iPhone

Фото: Unsplash

Корпорация Apple может искусственно занижать частоту обновления дисплея iPhone вопреки желанию пользователя. На это обратило внимание издание Tom's Guide.

Журналисты медиа заметили публикацию в X известного инсайдера под ником Ice Universe. Специалист доказал с помощью ПО, что экран в iPhone 16 Pro может занижать частоту обновления кадров произвольно и вопреки желанию владельца устройства.

Автор опубликовал видео, на котором пользователь быстро листал контент в приложении на iPhone. Несмотря на то, что в настройках телефона была указана частота 120 герц, большую часть времени она падала до 80 герц — специалистам удалось уличить смартфоны Apple с помощью сторонней программы. «Похоже, что телефон не работает на обещанных 120 герцах на протяжении всего времени», — прокомментировали ролик журналисты Tom's Guide.

По словам Ice Universe, iOS 18 в новых смартфонах работает хорошо, однако недостаточно плавно. «Для пользователей Android, привыкших к 120 герцам, операционная система выглядит действительно не очень быстрой», — заметил автор. По мнению журналистов медиа, Apple может занижать частоту кадров на iPhone ради улучшения времени работы на одной зарядке.

Ранее стало известно, что владельцы новых iPhone 16 нашли в устройствах проблему с экраном. Оказалось, что если зажать пальцем определенную область на дисплее, то сенсор передней панели перестанет работать.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер Роман Мадянов. Вся страна любила его за роли полковника Колобкова в «Солдатах» и мэра в «Левиафане»

      Медведев заявил о подыгрывании Зеленского одному из кандидатов на пост главы США

      Путин провел встречу с председателем парламента Турции

      Лавров встретился с главой МИД Китая

      Россия обвинила Европарламент в подстрекательстве к новой мировой войне

      Кристина Орбакайте отказалась петь на одной сцене с Авраамом Руссо

      Стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

      Потери России от прекращения транзита газа через Украину оценили

      Россиян призвали спорить с застройщиками

      Россияне поехали отдыхать в Европу и лишились всех вещей на два миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше