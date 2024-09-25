Медведев заявил о подыгрывании Зеленского одному из кандидатов на пост главы США

Медведев: Зеленский бесстыдно подыгрывает Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале Харрис в гонке за пост президента США. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Так политик отреагировал на посещение Зеленским военного завода в Пенсильвании.

По оценке Медведева, визит Зеленского в колеблющийся штат может сказаться на результатах президентских выборов в США. Это происходит в то время, когда администрация США «визжит как свинья» о том, что другие страны якобы вмешиваются в американские электоральные процессы, подчеркнул он.

Ранее во вмешательстве Зеленского в выборы заявили и в самих США. «Зеленский, по всей видимости, использовал американские военные ресурсы для агитации за вице-президента Камалу Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания», — говорится в статье издания Federalist.