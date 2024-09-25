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21:46, 25 сентября 2024Мир

На Кипр прибыли десятки американских военных

CNN: военные США прибыли на Кипр на фоне эскалации конфликта Израиля и Ливана

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul / Reuters

Десятки американских военных направлены в Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что военнослужащие готовятся к реагированию на целый ряд непредвиденных обстоятельств, в том числе к возможной эвакуации граждан США из Ливана в случае начала полномасштабной войны. Как отмечает телеканал, Кипр сыграл ключевую роль в оказании помощи в эвакуации иностранных граждан из Ливана во время войны Израиля с «Хезболлой» в 2006 году.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, несмотря на все существующие шансы на дипломатическое урегулирование. До этого генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировал проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане.

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      Марина Совина
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