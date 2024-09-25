Франция запретила украинцам Шампань

Село в Одесской области Украины не переименовали в Шампань из-за запрета Франции

Село в Одесской области Украины не переименовали в Шампань из-за протеста Франции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Населенный пункт Надеждовка Одесской области хотели переименовать по аналогии с исторической винодельной областью во Франции.

Целью было производство там игристого вина «Шампанское» без оплаты прав на название. Франция не позволяет производить напитки с таким наименованием без своего согласия.

В сети опубликована фотография письма посольства Франции на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, где говорится об отказе в разрешении на переименование.

Ранее на Украине депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Юрий Камельчук вышел из движения из-за переименования его родного города. Червоноград Львовской области был переименован в Шептицкий в рамках законопроекта о смене названий 333 населенных пунктов.