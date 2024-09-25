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00:30, 25 сентября 2024Россия

Песков оценил вероятность проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН

Песков назвал встречу лидеров пятерки СБ ООН нереалистичной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран-постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Песков оценил вероятность проведения встречи лидеров пятерки СБ ООН и назвал подобный саммит невозможным на данный момент. «Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — отметил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому еще одной «концертной площадки». По его мнению, именно для этого было созвано заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине

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