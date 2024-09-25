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23:53, 25 сентября 2024Мир

Появились подробности о пострадавших при взрыве в здании суда в США

KSBY: два человека получили ранения при взрыве в здании суда в Калифорнии

Два человека получили ранения в результате взрыва в здании суда в американском городе Санта-Мария в штате Калифорния. Подробности сообщил телеканал KSBY.

Уточняется, что травмы не представляют угрозу для жизни. По данным телеканала, саперы все еще работают на месте происшествия. Полицейские задержали подозреваемого, его допрашивают.

Ранее в здании суда в США произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. Местных жителей призвали избегать данный район.

В сентябре шериф округа Летчер Микки Стайнз выстрелил в упор в судью Кевина Маллинза. После этого Стайнз вышел с поднятыми руками и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Мотив преступления устанавливается.

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      Марина Совина
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