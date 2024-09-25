В здании американского суда произошел взрыв

В здании американского суда в городе Санта-Мария произошел взрыв

В американском городе Санта-Мария штата Калифорния произошел взрыв в здании суда. Об этом сообщил представитель местного шерифа в соцсети Х.

Инцидент произошел ранее 25 сентября. «Место происшествия не считается безопасным», — сказано в посте. Американских граждан призвали избегать этот район. Уже начала проверка, однако больше подробностей не приводится.

В сентябре шериф в городе Уайтберг штата Кентукки застрелил судью в собственном кабинете. Незадолго до происшествия он зашел к людям и попросил их вдвоем оставить наедине. Уже вскоре из кабинета послышались выстрелы.

В Лос-Анджелесе из-за взрыва фейерверков также утонула яхта ценой в один миллион долларов. Инцидент произошел вечером 19 сентября на яхте «Адмирал» возле берегов района Марина-дель-Рей.

Ранее также стало известно о стрельбе в городе Бирмингем в США, штат Алабама. В итоге десятки человек пострадали. В июле же в США вечеринка завершилась массовой стрельбой с жертвами и ранеными. По данным полиции, тогда на тусовку в Филадельфии приехало около 100-150 человек.