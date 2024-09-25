Президент Бразилии призвал Зеленского к переговорам о мире

Президент Бразилии Лула да Сильва: Украине важно начать переговоры о мире

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Украину начать переговоры о мире. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул важность такого решения, при этом отметив, что Киеву не обязательно принимать китайский или бразильский мирный план. Однако урегулирование конфликта возможно только посредством диалога, считает он. По словам президента, Украина сможет сохранить свою государственность только в случае наступления мира.

«Если бы [Владимир] Зеленский был умнее, то в своей речи он бы сказал что-то другое, что решение носит дипломатический, а не военный характер», — заявил Лула да Силва.

Ранее Зеленский раскрыл цель своего «плана победы». По его словам, он направлен на укрепление украинских войск.

До этого Зеленский сообщил, что завершение конфликта с Россией ближе, чем многие считают. По его словам, Украина «должна быть сильной» и нуждается в поддержке своих союзников.