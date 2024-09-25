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14:50, 25 сентября 2024Экономика

Россиянам рассказали о последствиях просрочки по кредитам

Юрист Гукова: банк может подать в суд в случае длительной просрочки по кредитам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк имеет законное право обратиться в суд с требованием к клиенту, допустившему длительную просрочку по кредитам, погасить весь объем задолженности в сжатые сроки. Об этом рассказала основатель компании «Консул» Ирина Гукова, ее слова приводит газета «Известия».

Юрист напомнила, что в большинстве кредитных договоров предусмотрены не более трех месяцев просрочки ежемесячных выплат с соответствующими штрафными санкциями. Если клиент не сможет внятно сформулировать банку невозможность погасить платеж с учетом возникших за указанный период пеней, банк вправе выставить клиенту требование немедленно погасить это обязательство.

Если же и на этом этапе заемщик не предоставляет причин, по которым он не смог вовремя совершить платеж, финансовая организация может обратиться в суд с требованием наложить арест на все выявленные активы должника через Федеральную службу судебных приставов (ФСПП). «Если сумма требований составляет более 15 процентов от оценочной стоимости актива, то наступает процедура их изъятия из собственности должника», — резюмировала Гукова.

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Кроме того, банки по своему усмотрению могут инициировать процедуру банкротства проблемного клиента. Если этого сделать не удается, имущество должника переводится на баланс Росимущества. Это ведомство, в свою очередь, через специализированные организации реализует эти активы на торгах в счет погашения долга. Вырученная от этого сумма возвращается кредиторам, заключила юрист.

Ранее замглавы коллекторского агентства АБК Евгения Уткина заявила, что по итогам 2023 года суммарный объем задолженностей россиян по кредитам составил рекордные 3,3 триллиона рублей. По ее словам, за 12 месяцев показатель увеличился почти на 300 миллиардов. На фоне очередного повышения ключевой ставки аналитик спрогнозировала продолжение роста задолженностей заемщиков.

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