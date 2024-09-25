Российский стилист перечислил простые способы носить модную рабочую куртку

Российский стилист Алеко Надирян посоветовал носить рабочую куртку с платьем

Российский стилист Алеко Надирян перечислил простые способы носить модную рабочую куртку. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Так, эксперт заявил, что удачным станет монохромный образ, в котором такая куртка будет смотреться гармонично. В то же время он подчеркнул, что можно составить наряд с ярким цветом, который будет привлекать внимание и разбавлять внешний вид.

«Еще один способ привлечь внимание — эклектика! Сочетайте грубую верхнюю одежду с элегантным платьем и каблуком. А если вам кажется, что она смотрится слишком тяжело, то попробуйте парижский шик: балетки, шарф и небрежная укладка создадут гармонию в образе», — посоветовал специалист.

В заключение Надирян порекомендовал носить рабочую куртку вместо бежевого тренча.

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