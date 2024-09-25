СК назвал две основные версии отравления семьи в Красноярском крае

СК назвал пищу и пары аэрозоля основными версиями смерти детей под Красноярском

Следователи назвали употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление парами инсектицидного аэрозоля основными версиями отравления семьи из поселка Красная Сопка. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Расследование дела по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ продолжается. Проводятся судебные экспертизы для установления точной причины отравления.

Ранее сообщалось, что специалисты не выявили превышений микробиологических показателей и опасных химических веществ в продуктах, которые употребляла семья из поселка Красная Сопка перед отравлением.

21 сентября шесть человек из одной семьи обратились в больницу с признаками кишечного расстройства. Их госпитализировали. В дальнейшем четверо детей не выжили.

