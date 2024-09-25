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12:06, 25 сентября 2024Экономика

У задержанного экс-мэра Сочи нашли 12 земельных участков и коттедж

Shot: Алексей Копайгородский почти всю свою недвижимость оформил на жену и детей
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого недавно задержали, нашли больше десятка земельных участков и коттедж. Как сообщает Shot, почти всю свою недвижимость он оформил на жену и детей.

По информации Telegram-канала, у экс-мэра есть 12 участков земли. Площадь самого маленького составляет 279 квадратных метров, самого большого — 2307. Еще семья обзавелась жилым домом в 283 квадрата, квартирой площадью 279 квадратных метров и девятью нежилыми помещениями размером от 16 до 962 квадратных метров.

О задержании Копайгородского стало известно в среду, 25 сентября. Его подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах.

В доме бывшего мэра Сочи прошли обыски. На допросе у следователей также находится супруга экс-мэра Анастасия Гредина.

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      Платон Щукин
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