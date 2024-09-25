В Кремле высказались о боевых действиях под Угледаром

Пресс-секретарь Песков о боях под Угледаром: динамика положительная

Динамика хода специальной военной операции является положительной. Так о ходе боевых действий в районе Угледара высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Кремль наблюдает за ходом боев. «Динамика положительная, в первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны», — заявил представитель главы государства.

Ранее сегодня, 25 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины вывели часть группировки из Угледара, а интенсивность сопротивления оставшихся подразделений значительно снизилась. Также Россия взяла под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать город.

Украинский лейтенант с позывным Алекс заявил о «потерянном моменте» и критической ситуации в Угледаре.