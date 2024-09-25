В МИД прокомментировали ограничения на передвижения журналистов пула Лаврова

Захарова назвала тип виз журналистам пула Лаврова демонстративным жестом США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала выдачу журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова визы в США с ограничениями на передвижения демонстративным жестом со стороны Вашингтона. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Безусловно, это еще одно ограничение, которое демонстрируют Соединенные Штаты в отношении и свободы слова, и безопасности журналистов. То есть элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике», — прокомментировала Захарова тип виз для российских журналистов для работы на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

Представитель МИД отметила, что присутствие российской прессы не представляло бы угрозу для Штатов своим присутствием, если бы она имела возможность отъехать подальше от штаб-квартиры ООН для съемочных работ.

Ранее стало известно, что журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова дали визу в США с ограничениями на передвижения. Представители российской прессы смогут находиться исключительно в Нью-Йорке, недалеко от штаб-квартиры ООН. Согласно правилам визы C2, они имеют право быть только в пределах радиуса около 40 километров от площади Колумба на углу Центрального парка.