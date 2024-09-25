Журналистам пула Лаврова дали визу в США с ограничениями на передвижение в одном городе

Журналистам пула Лаврова дали визу в США с ограничениями на передвижение

Журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова дали визу в США с ограничениями на передвижения, сообщает РИА Новости.

Они могут находится исключительно в Нью-Йорке, недалеко от штаб-квартиры ООН. Согласно правилам визы C2, они имеют право быть только в пределах радиуса около 40 километров от площади Колумба на углу Центрального парка, уточняет агентство.

Такие же визы выдавали и в последние визиты Лаврова в США. В сентябре 2023 года дипломат шутливо отправлял сопровождающих его журналистов погулять. «Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — отмечал министр.