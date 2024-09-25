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18:30, 25 сентября 2024Забота о себе

Врач опровергла распространенное заблуждение о картофеле

Гастроэнтеролог Кашух: картофель не является калорийной и вредной пищей

Фото: Daniel Dan / Unsplash

Картофель, вопреки распространенному заблуждению, не является калорийной пищей, считает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с «Известиями» она опровергла популярный миф о вреде картофеля.

По словам врача, воздействие этого продукта на организм зависит от того, как он готовится и с какими продуктами подается. «Картофель, запеченный с брокколи и морковью, который идет на гарнир к курице, однозначно будет полезнее, чем порция картофеля фри с чизбургером и молочным коктейлем», — отметила Кашух.

Она добавила, что сырой картофель сам по себе не содержит ничего вредного: в нем мало калорий, почти нет жира, много клетчатки и полезных веществ, в частности, витаминов группы В, витамина С, калия, магния, фосфора и железа. Таким образом, по мнению гастроэнтеролога, картошка полезна для кишечника. Она положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, помогает регулировать артериальное давление и выводить лишнюю жидкость из организма.

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Несмотря на внушительный список полезных свойств, Кашух предупредила, что людям с сахарным диабетом и лишним весом злоупотреблять картофелем не стоит. Специалист пояснила, что корнеплод содержит главным образом быстрые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови и не дают долгого чувства насыщения, заключила врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог Галина Волкова посоветовала людям старше 35 лет включить в рацион яйца и творог. Она пояснила, что эти продукты помогают затормозить потерю мышечной массы.

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      Екатерина Улитина
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