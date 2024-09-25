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10:11, 25 сентября 2024Бывший СССР

Захарова понадеялась не встретить Зеленского в Нью-Йорке

Захарова понадеялась не встретиться с Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что не встретит президента Украины Владимира Зеленского в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом она высказалась в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос о том, что она будет делать, если случайно встретит Зеленского в коридоре штаб-квартиры, Захарова понадеялась, что «Бог милует».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что президент Украины прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией. До этого на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский выступил против проведения переговоров с Москвой.

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      Алевтина Запольская
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