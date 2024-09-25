Захарова задала Боррелю вопрос после его призыва к Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украине следует «не сдаваться». Ее комментарий опубликован в Telegram-канале.
Дипломат задала Боррелю вопрос на засыпку. «Эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?» — поинтересовалась она. Захарова добавила, что вместе с Сербией ждет ответа от Брюсселя.
Боррель, выступая на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предупредил, что неудача на Украине станет «провалом везде». Он подчеркнул, что Запад не хочет, чтобы республика сдалась и «стала второй Белоруссией».