Захарова задала Боррелю вопрос после его призыва к Украине

Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада по Косово после его призыва к Киеву

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украине следует «не сдаваться». Ее комментарий опубликован в Telegram-канале.

Дипломат задала Боррелю вопрос на засыпку. «Эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?» — поинтересовалась она. Захарова добавила, что вместе с Сербией ждет ответа от Брюсселя.

Боррель, выступая на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предупредил, что неудача на Украине станет «провалом везде». Он подчеркнул, что Запад не хочет, чтобы республика сдалась и «стала второй Белоруссией».