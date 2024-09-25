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21:09, 25 сентября 2024Мир

Захарова задала Боррелю вопрос после его призыва к Украине

Захарова напомнила Боррелю о позиции Запада по Косово после его призыва к Киеву

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украине следует «не сдаваться». Ее комментарий опубликован в Telegram-канале.

Дипломат задала Боррелю вопрос на засыпку. «Эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?» — поинтересовалась она. Захарова добавила, что вместе с Сербией ждет ответа от Брюсселя.

Боррель, выступая на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предупредил, что неудача на Украине станет «провалом везде». Он подчеркнул, что Запад не хочет, чтобы республика сдалась и «стала второй Белоруссией».

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      Марина Совина
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