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00:44, 26 сентября 2024Мир

Байден назвал условие разморозки активов России

Байден: активы России будут заморожены, пока Россия не заплатит Украине за ущерб

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал условие разморозки суверенных российских активов на Западе — по его словам, Россия должна заплатить Украине за причиненный ей в ходе спецоперации (СВО) ущерб. Об этом он заявил на посвященном поддержке Киева мероприятии.

«Суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал американский президент.

До этого Байден заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины вырос в шесть раз за год. «ВПК Украины, закаленный в огне, в шесть раз больше, чем год назад. Экономика Украины устойчива, и вместе мы можем помочь ей пройти путь от экономической устойчивости к экономическому возрождению», — сообщил он.

Ранее стало известно, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной помощи. Сейчас администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом США.

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      Артём Верейкин
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