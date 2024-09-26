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04:25, 26 сентября 2024Мир

Дания ответила лишь на один запрос России по «Северным потокам»

Власти Дании с 2022 года ответили лишь на один запрос РФ по «Северным потокам»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

С 2022 года власти Дании ответили лишь на один вопрос России, касающийся расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом российское посольство в Копенгагене сообщило РИА Новости.

«В июне 2023 года генеральная прокуратура Дании сообщила, что предмет цилиндрической формы, обнаруженный в феврале 2023 года компанией "Nord Stream AG 2" при визуальном осмотре газопровода "Северный поток-2", был поднят со дна Балтийского моря и идентифицирован как пустой дымовой буй», — рассказали в дипмиссии.

До этого посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал развлечением распространяемую СМИ версию о том, что к взрывам газопроводов «Северные потоки» причастны украинские водолазы. По его словам, цель данных публикаций — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что операцию по подрыву «Северных потоков» стоит воспринимать как государственный терроризм, если к ней причастна одна страна или несколько стран. Он отметил, что, в случае если происходит атака против критически важной инфраструктуры, затрагивающей весь континент, это должно рассматриваться как теракт.

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      Артём Верейкин
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