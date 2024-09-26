Лавров сделал комплимент главе МИД Боливии во время встречи

Глава МИД РФ Лавров оценил национальный платок боливийской коллеги

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с боливийской коллегой Селиндой Сосой сделал ей комплимент, оценив платок с национальными узорами. Также министр заявил, что рад видеть главу внешнеполитического ведомства Боливии, пишет ТАСС.

«У вас красивый платок», — подчеркнул Лавров. «Да, это наш национальный», — отметила глава МИД Боливии, продемонстрировав вышивку на кремовом палантине.

«Очень рад вас видеть. Хорошая возможность обсудить, как выполняются договоренности наших президентов», — добавил Сергей Лавров.

Глава МИД России также уточнил, что обсудит с Селиндой Сосой внешнеполитические проблемы и координацию РФ и Боливии на международной арене.

Ранее Лавров назвал глубоким и искренним доверие между лидерами России и Северной Кореи. По словам главы МИД, Москва твердо привержена выполнению всех договоренностей лидеров, в том числе зафиксированных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Накануне Сергей Лавров также рассказал, что сотрудничество России и Китая стало стабилизирующим фактором в международной политике. Об этом он упомянул на встрече со своим китайским коллегой Ван И.