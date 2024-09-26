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07:34, 26 сентября 2024Экономика

Продажи пива в России взлетели

NielsenIQ: с января по июль 2024 года продажи пива в России выросли на 8,7 %

Фото: Kasia Derenda / Unsplash

С января по июль 2024 года продажи пива в России взлетели. Пенные напитки стали одной из самых растущих категорий товаров повседневного спроса, со ссылкой на данные NielsenIQ сообщает «Коммерсантъ».

За полгода продажи пива в России выросли на 8,7 процента в годовом выражении (1,6 процента по итогам аналогичного периода в 2023-м). Похожие подсчеты представили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По словам председателя президиукма организации, такие результаты объясняются запуском новых брендов в указанный период (около 96 штук). Производство пива, по данным Росстата выросло на 7,3 процента по сравнению с 2023-м годом.

По мнению гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, продажи растут, так как пиво остается достаточно недорогим напитком. С начала года цены выросли на 4,8 процента, до 167 рублей за литр, в то время как средняя стоимость вина выросла до 595 рублей (плюс 6,2 процента), игристого вина — до 503 (плюс 6,5 процента), коньяка — лр 1,45 тысячи (плюс 5,98 процента). Во многом на это повлияло повышение акцизов, в том числе — пошлин на импорт алкоголя из «недружественных» стран (ставка на вино выросла до 25, а на крепкий алкоголь — до 20 процентов от таможенной стоимости за литр). При этом в августе российские пивовары сами просили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в десять раз.

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Еще одним объяснением называют включение в статистику новых регионов. Как отметил основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин, они внесли в статистику два-три процента роста в сегменте. Также рост потребления пива обусловлено развитием внутреннего туризма: за прошедший год производимое в южных регионах страны пиво практически не поступало ритейлерам в Москве, так как оно полностью раскупалось на месте производства. По мнению Акселя, рост продаж также связан с аномально жаркой погодой летом. Статистика может объясняться усилением борьбы с нелегальным рынком, добавил вице-президент пивоваренной компании «Балтика» Егор Гусельников.

В августе в России резко вырос импорт китайского пива. Поставки увеличились в 1,7 раза год к году и достигли максимального за все время значения в 3,2 миллиона долларов. За месяц импорт вырос почти на девять процентов.

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      Вячеслав Агапов
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