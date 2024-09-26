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16:35, 26 сентября 2024Экономика

Путин заявил о выборе Запада в сфере энергетики

Путин об отказе Запада от дешевых энергоносителей из РФ: это их выбор

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели прокомментировал отказ стран Запада от закупок российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», — цитирует агентство главу государства.

Ранее Путин заявил, что «Газпром» переживет отказ Европы от поставок российского газа, отметив, что не видит логики в том, что через территорию Украины и Турцию получать топливо можно, а по Балтийскому морю (через уцелевшую нитку «Северного потока-2») Германия делать этого не желает.

Также по словам российского президента, Запад постепенно теряет свои позиции в мировой экономике, а глобальный рост в XXI веке будет сосредоточен прежде всего в пространстве БРИКС.

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      Дмитрий Воронин
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