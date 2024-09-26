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18:11, 26 сентября 2024Спорт

Рудковская высказалась о долге фигуристки группы Тутберидзе цитатой из песни Высоцкого

Рудковская о долге ушедшей к Тутберидзе фигуристки Парсеговой: где деньги, Зин?
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась в Telegram-канале о погашении долга семьи фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

Рудковская опровергла информацию от хореографа Даниила Глейхенгауза о том, что команда Этери Тутберидзе, куда ушла Парсегова, погасила долг. Она отметила, что средства не поступили в академию.

«И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед Академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остается только по классике спросить у мамы "Где деньги, Зин?" (цитата из песни Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» — прим. «Ленты.ру»)», — задалась вопросом Рудковская.

Ранее Тутберидзе заявила, что поможет погасить долг семьи Парсеговой. Группа специалиста провела открытую тренировку, которую можно было посетить за 10 тысяч рублей. В итоге на мероприятие было продано более 350 билетов.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на фигуристку в суд. Иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери.

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