В Совфеде отреагировали на слова Стрелкова об окончании СВО

Сенатор Джабаров призвал спокойнее относиться к высказываниям Стрелкова об СВО

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал спокойнее относиться к высказываниям одного из первых лидеров ополченцев Донбасса, экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина). Таким образом политик отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова об окончании специальной военной операции (СВО).

Ранее Стрелков сказал о том, что СВО уже давно закончилась и ей на смену пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой является полное уничтожение России.

«Честно говоря, фигура так себе в том плане, что он оставил о себе недобрую память, когда он, будучи министром обороны Донецка, без боя сдал Славянск. По сути, бросил своих ребят, отошел, и оккупанты приблизились тогда к Донецку, пришлось делать все сначала. Я думаю, что Гиркин не настолько информированный источник, чтобы делать такие глубокие выводы, поэтому надо все-таки спокойнее относиться к нему, к его высказываниям. Я думаю, что он просто хочет привлечь к себе внимание», — прокомментировал сенатор.

Игорь Стрелков — отставной полковник ФСБ, командир ополченцев, в 2014 году около трех месяцев державший оборону Славянска в ДНР от Вооруженных сил Украины, бывший министр обороны республики. После выхода их зоны боевых действий выступал в роли эксперта по конфликту на востоке Украины и в январе 2024 года был осужден на четыре года колонии за публикации, в которых суд усмотрел призывы к экстремистской деятельности.

