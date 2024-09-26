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08:02, 26 сентября 2024Россия

Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков заявил о сбитом над Орловской областью украинском БПЛА

Фото: Stringer / Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит этой ночью над Орловской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что к месту происшествия направились оперативные службы. Информации о пострадавших Клычков в своем посте не привел.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов в Белгородской, Курской и Брянской областях.

По данным Минобороны России, в Белгородской области сбили четыре беспилотника, над Курской областью обезвредили одно устройство, а под Брянском уничтожили два дрона.

25 сентября украинские БПЛА были сбиты над Белгородской и Курской областями.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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