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09:50, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Херсонской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Кроме того, были повреждены складское помещение и служебные автомобили, добавил он.

25 сентября сообщалось, что в Херсонской области был поврежден инфраструктурный объект. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили группу операторов беспилотников Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Кристина Есикова
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