Il Messaggero: Италия хочет сделать из «плана победы» Киева мирный план

Италия настроена на усилия, которые помогут Киеву достичь мира, а не на наращивания военных поставок для украинской армии, чтобы тем самым сделать «мирный план» из «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, соответствующие контакты и переговоры идут с США и Францией. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Il Messaggero.

«Римская установка — меньше говорить о ракетах, танках и "победе" и больше говорить о мире, деэскалации ситуации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины, учитывая, что соответствующий саммит в 2025 году принимает Италия. Рим заинтересован в направлении инвестиций и заключении контрактов», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что итальянские дипломаты уже работают с французскими и американскими коллегами по этому направлению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада. По ее словам, все предложения по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются и ложью.

25 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена без энтузиазма восприняла «план победы» Киева. По мнению союзников, он «не предлагает четкого пути к победе Украины».