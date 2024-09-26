В Конгрессе возмутились новым «подарком» Украине от Байдена

Конгрессвумен Грин: Байден финансирует Украину, пока жители США страдают

Член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за нового многомиллиардного пакета помощи Украине, заявив, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы американцев на последнее место. Она написала об этом на своей странице в соцсети X.

«Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты», — возмутилась новым «подарком» Киеву Грин.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов. Сообщается, что администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить ему передать Киеву 5,6 миллиарда долларов.

В ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине.