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05:52, 26 сентября 2024Мир

В Конгрессе возмутились новым «подарком» Украине от Байдена

Конгрессвумен Грин: Байден финансирует Украину, пока жители США страдают

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин выразила возмущение из-за нового многомиллиардного пакета помощи Украине, заявив, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы американцев на последнее место. Она написала об этом на своей странице в соцсети X.

«Джо Байден и Камала Харрис дают очередные шесть миллиардов долларов Украине, в то время как многие американцы не могут позволить себе продукты», — возмутилась новым «подарком» Киеву Грин.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов. Сообщается, что администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить ему передать Киеву 5,6 миллиарда долларов.

В ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине.

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      Маргарита Пименова
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