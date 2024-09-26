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14:11, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о плане урегулирования конфликта

Песков: осязаемого плана Зеленского по урегулированию пока нет даже для Запада
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Осязаемого плана президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта пока нет даже для Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал заявления Зеленского о подготовке «плана победы» с целью последующего урегулирования конфликта. Он отметил, что политик пока не представил никаких осязаемых предложений даже западным политикам.

«Ни о каком принятии там речи не идет, что они будут принимать?» — высказался пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада. По ее словам, все предложения по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются и ложью.

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