В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о плане урегулирования конфликта

Осязаемого плана президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта пока нет даже для Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков прокомментировал заявления Зеленского о подготовке «плана победы» с целью последующего урегулирования конфликта. Он отметил, что политик пока не представил никаких осязаемых предложений даже западным политикам.
«Ни о каком принятии там речи не идет, что они будут принимать?» — высказался пресс-секретарь президента.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада. По ее словам, все предложения по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются и ложью.