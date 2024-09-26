В России разработают средства защиты БПЛА от FPV-дронов

«Беспилотные системы» рассказали о разработке средств защиты БПЛА от FPV-дронов

Специалисты группы компаний «Беспилотные системы» разрабатывают средства защиты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) от атак украинских FPV-дронов в зоне спецоперации. Об этом официальный представитель российской организации рассказал ТАСС.

«Атаки FPV-дронов производятся не только на беспилотники Supercam, а на все разведывательные беспилотники. Естественно, специалисты ГК "Беспилотные системы" ведут анализ этой проблемы и осуществляют разработку средств защиты. Сейчас это все в процессе», — сказал он в рамках выставки ADEX 2024 в Баку.

Ранее в сентябре издание Forbes писало, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от FPV-дронов. В зоне спецоперации заметили беспилотники с «деформирующим» камуфляжем.

В том же месяце генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее, поскольку применение FPV-технологий в ходе спецоперации расширяется.