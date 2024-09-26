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12:00, 26 сентября 2024Россия

Вероятность ядерного ответа России на удары со стороны Украины оценили

Политолог Михайлов: Россия может применить ядерное оружие в ответ на атаки НАТО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атака со стороны Украины вряд ли спровоцирует Россию на ответные действия с применением ядерного оружия. Вероятность такого развития событий оценил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360».

Комментируя предложение президента России Владимира Путина изменить ядерную доктрину, военный эксперт подчеркнул, что даже после использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) баллистических ракет ATACMS Москва, вероятно, воздержится от применения ядерного оружия. «Скорее всего, масштабный ответ будет в случае атаки со стороны стран НАТО, — считает он. — Со стороны Украины такое возможно вряд ли».

Михайлов добавил, что Киев передавал США и Великобритании списки целей, подходящих для удара дальнобойными ракетами. При этом подтверждения того, что ВСУ располагают таким количеством снарядов, чтобы самим ударить по ним, нет. «Думаю, что Путин словно предупреждает Запад, что любые попытки удара по России, в том числе с помощью той же самой Украины, но более масштабно, приведут к ответу и ударам по базам НАТО».

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25 сентября Путин предложил адаптировать ядерную доктрину России к современным реалиям, внеся в нее ряд уточнений. Так, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть проведены ядерные мероприятия ядерного сдерживания. В том числе, по словам президента, ядерный ответ последует в случае появления достоверных сведений о массированном старте в сторону Российской Федерации средств воздушно-космического нападения, к которым относятся самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Кроме того, одно из условий — критическая угроза суверенитету России.

При этом 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил уровень конфронтации вокруг России как значительный и заявил, что суверенитету страны ничто не угрожает.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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