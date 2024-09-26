ВСУ повторно атаковали ранее освобожденное село под Курском

Минобороны: за сутки российская армия отразила контратаку ВСУ в Курской области

За минувшие сутки, 25 сентября, российская армия отразила контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в районе села Обуховка. О повторной атаке украинских войск на ранее освобожденный населенный пункт стало известно по итогу брифинга Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 15 человек. Кроме того, российские военные уничтожили две боевые бронированные машины и автомобиль.

Ранее, 24 сентября, в министерстве также сообщали, что украинские военные начали контратаку в направлении села Обуховка — во время этих боев украинские войска потеряли до 20 солдат.

12 сентября оборонное ведомство опубликовало список освобожденных в Курской области населенных пунктов. Речь шла о 10 селах, взятых под контроль российской армией. В списке, в частности, значилась Обуховка.