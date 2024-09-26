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14:28, 26 сентября 2024Наука и техника

Япония запустила ракету Н-2А с военным спутником

Япония запустила ракету Н-2А с военным спутником Radar-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

В Японии с космодрома Танэгасима запущена ракета Н-2А с военным спутником Radar-8. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным корпорации Mitsubishi Heavy Industries (MHI), отделение разведывательного спутника от верхней ступени прошло успешно. Запущенный космический аппарат будет располагаться на солнечно-синхронной орбите.

Ранее из-за сильного ветра MHI отменила намеченный на 16 сентября запуск ракеты Н-2А с правительственным разведывательным спутником Radar-8.

Состоявшийся пуск стал 49-м и предпоследним для носителя Н-2А, впервые стартовавшего в 2001 году. На смену носителю приходит новая ракета H3.

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      Иван Потапов
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