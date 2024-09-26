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21:47, 26 сентября 2024Мир

Захарова призвала обратить внимание на нарушившего границу РФ журналиста

Захарова призвала Италию обратить внимание на журналиста Мария де Лука

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Итальянским дипломатам следует обратить внимание на журналиста издания Domani Мария де Лука, незаконно нарушившего границу России и выпустившего репортаж из Курской области. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.

Представитель МИД приложила ссылку на пост, в котором говорится о статье де Лука под заголовком «В Курск с украинскими солдатами. Жизнь в оккупированной России». Отмечается, что журналист прекрасно догадывался о незаконности своей поездки, однако «решил испытать судьбу».

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, которые незаконно проникли на территорию Курской области и работали в Судже. Речь идет о корреспонденте Deutsche Welle (DW признана в РФ СМИ-иноагентом) Николасе Симоне Коннолли и журналист украинского телеканала «1+1» Наталье Нагорной. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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      Евгений Силаев
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