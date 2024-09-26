Захарова призвала обратить внимание на нарушившего границу РФ журналиста

Захарова призвала Италию обратить внимание на журналиста Мария де Лука

Итальянским дипломатам следует обратить внимание на журналиста издания Domani Мария де Лука, незаконно нарушившего границу России и выпустившего репортаж из Курской области. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.

Представитель МИД приложила ссылку на пост, в котором говорится о статье де Лука под заголовком «В Курск с украинскими солдатами. Жизнь в оккупированной России». Отмечается, что журналист прекрасно догадывался о незаконности своей поездки, однако «решил испытать судьбу».

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, которые незаконно проникли на территорию Курской области и работали в Судже. Речь идет о корреспонденте Deutsche Welle (DW признана в РФ СМИ-иноагентом) Николасе Симоне Коннолли и журналист украинского телеканала «1+1» Наталье Нагорной. Им грозит до пяти лет лишения свободы.