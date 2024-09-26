Звезда «Триггера» вышел в свет в новом имидже

Российский актер Максим Матвеев показал новую прическу с отросшими волосами

Российский актер Максим Матвеев пришел на ужин по случаю выхода нового сезона сериала «Триггер» в новом имидже. Соответствующие фото публикует «Газета.Ru».

42-летний артист вышел в свет в джинсовой куртке, белой рубашке и черных брюках. Помимо этого, звезда надел галстук и очки с черной оправой.

При этом Матвеев показал новую прическу с отросшими темными волосами. На размещенном фото видно, что рядом со знаменитостью позирует его коллега, актриса Анастасия Уколова.

Ранее в сентябре Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж. Папарацци сняли 28-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в классической черной футболке, свободном блейзере и мешковатых джинсах.