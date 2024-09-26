Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 26 сентября 2024Ценности

Звезда «Триггера» вышел в свет в новом имидже

Российский актер Максим Матвеев показал новую прическу с отросшими волосами
Максим Матвеев

Максим Матвеев . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Максим Матвеев пришел на ужин по случаю выхода нового сезона сериала «Триггер» в новом имидже. Соответствующие фото публикует «Газета.Ru».

42-летний артист вышел в свет в джинсовой куртке, белой рубашке и черных брюках. Помимо этого, звезда надел галстук и очки с черной оправой.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

При этом Матвеев показал новую прическу с отросшими темными волосами. На размещенном фото видно, что рядом со знаменитостью позирует его коллега, актриса Анастасия Уколова.

Ранее в сентябре Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж. Папарацци сняли 28-летнюю знаменитость в Нью-Йорке в классической черной футболке, свободном блейзере и мешковатых джинсах.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Популярная юмористка рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях

      Россиянам раскрыли продукт для борьбы с метеоризмом

      На Украине рассказали об увеличении дальнобойности российских КАБов

      В США оценили «летающий РПГ-26»

      Россиянка расправилась с упрекавшем ее за маленький заработок мужем

      На Украине заявили о подготовке экстрадиции депутата-защитника УПЦ

      Звезда «Триггера» вышел в свет в новом имидже

      НАТО предостерегла от спешки в размещении сил на границе с Россией

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше