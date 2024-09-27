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14:46, 27 сентября 2024Спорт

Авербух оценил заявку Загитовой на многомиллионный грант на ледовое шоу

Илья Авербух назвал запрошенную Алиной Загитовой сумму на ледовое шоу небольшой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Режиссер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил заявку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на многомиллионный грант для постановки ледового шоу. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что обычно у государства просят сумму, которая вполовину меньше денег, найденных самим организатором. «Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются», — заявил Авербух.

Он также оценил сумму, которую запросила Загитова. «Для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу стоит, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», — отметил Авербух.

Ранее стало известно, что Президентский фонд культурных инициатив примет решение по заявке Загитовой на грант в размере 74,7 миллиона рублей в декабре. Дальнейшую судьбу заявки определят независимые эксперты.

Загитова запросила деньги у фонда на ледовое шоу «Алые паруса» 17 сентября. Тогда сообщалось, что привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

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      Алексей Гусев
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