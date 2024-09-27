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14:37, 27 сентября 2024Культура

Басилашвили высказался о своей главной роли в кино

Актер Басилашвили заявил, что для него все роли одинаковые

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Советский и российский актер Олег Басилашвили высказался о своей главной роли в кино. Артиста цитирует KP.RU.

На вопрос о том, какую роль актер считает своей главной, Басилашвили ответил, что для него все роли одинаковые. «И удачные, и нет. Я смотрю старые фильмы с одной целью — понять, что я хорошо сделал к тому времени. И размышляю, что сегодня, может быть, сделал бы острее и ярче или, наоборот, помягче», — добавил он.

Артист также подчеркнул, что в каждую из своих ролей он «вложил часть души». «Может, это громко звучит, тогда извините меня за высокопарный стиль. Все роли мне близки: и положительные, и отрицательные, и провальные», — сказал Басилашвили.

Ранее Олег Басилашвили вспомнил о предсказании, которое ему сделала гадалка.

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      Варвара Кошечкина
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