Бывший игрок сборной Украины Морозюк назвал российских футболистов сцыкунами

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился мнением о российских футболистах. Его слова приводит Tribuna.com.

Морозюк назвал российских футболистов сцыкунами. «Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил он.

Ранее экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Его футболку с автографом продали на аукционе за 700 тысяч рублей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.