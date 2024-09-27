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00:55, 27 сентября 2024Спорт

Экс-игрок сборной Украины назвал российских футболистов сцыкунами

Бывший игрок сборной Украины Морозюк назвал российских футболистов сцыкунами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился мнением о российских футболистах. Его слова приводит Tribuna.com.

Морозюк назвал российских футболистов сцыкунами. «Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил он.

Ранее экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Его футболку с автографом продали на аукционе за 700 тысяч рублей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Российская сборная проводит только товарищеские матчи.

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      Андрей Стрельцов
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