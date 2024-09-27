Назван объем добываемой в мире подсанкционной нефти

Вице-президент Венесуэлы: 26 % добываемой в мире нефти находится под санкциями

Более четверти от общего объема добываемой в мире нефти — около 26 процентов — находится сейчас под санкциями, рассказала на Российской энергетической неделе исполнительный вице-президент, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Делси Родригес. Ее слова приводит ТАСС.

Политик, назвавшая долю подсанкционной нефти, указала, что речь идет о противоречащих мировому праву и введенных в одностороннем порядке ограничениях. Она заявила о заинтересованности в более тесной работе в области энергетики в рамках БРИКС и о том, что Венесуэла, как и Россия, заинтересована в продаже нефти за национальную валюту, позволяющую избежать использования долларов.

Ранее президент Венесуэлы, обладающей самыми большими доказанными запасами нефти в мире, Николас Мадуро поделился, что права на разработку месторождений на ее территории могут быть переданы государствам БРИКС.

Как отметил на пленарном заседании форума президент РФ Владимир Путин, в объединение стремятся и не состоящие в нем страны, которые видят перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов.