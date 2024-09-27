Соединенным Штатам предсказали рост безработицы

Bloomberg: в США снизится инфляция, но вырастет уровень безработицы

В начале 2025 года инфляция в США достигнет целевого показателя, установленного Федеральной резервной системой (ФРС), и составит около двух процентов. Об этом сообщило издание Bloomberg, опросившее ряд экономистов.

В то же время они полагают, что уровень безработицы слегка подрастет. Ожидается, что он достигнет отметки в 4,4 процента в 2025 году, а в следующем году снизится. В августе 2024 года этот показатель составлял 4,2 процента.

Что касается рецессии, то экономисты снизили ее вероятность с 31,5 процента до 30 процентов. ВВП в 2025 году будет в среднем 1,8 процента. ФРС надеется на два процента.

По данным министерства труда Соединенных Штатов, по итогам последнего месяца лета потребительские цены в США выросли в среднем на 2,5 процента. Это минимальное значение с февраля 2021 года. В июле годовая инфляция оказалась меньше трех процентов. Цены на энергоносители по итогам августа упали на четыре процента в годовом выражении.

В ходе сентябрьского заседания ФРС впервые с 2020 года понизила ставку до 4,75-5 процентов годовых. Данное решение объяснили успехами в борьбе с инфляцией, а также ростом экономической активности.