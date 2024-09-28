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01:40, 28 сентября 2024Россия

В пригороде Махачкалы после взрыва АЗС ввели режим ЧС

В Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва АЗС ввели режим ЧС

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Режим ЧС ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась АЗС, пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Как отметили в администрации района, введен режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера. Он будет действовать с 23.00 (по московскому времени) 27 сентября до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва.

Об инциденте на АЗС в Махачкале стало известно вечером в пятницу, 27 сентября. Согласно данным МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

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      Марина Совина
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