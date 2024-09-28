Еще одну жертву обнаружили на месте взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС РФ: еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва на АЗС в Дагестане

На месте взрыва автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане обнаружили еще одну жертву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Число тех, кто не выжил после взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, вновь увеличилось. Теперь в списках жертв числится 13 имен. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Взрыв АЗС в Махачкале произошел 27 сентября. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года. 28 сентября в республике объявили днем траура по погибшим во время ЧП.