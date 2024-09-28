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12:17, 28 сентября 2024Россия

Еще одну жертву обнаружили на месте взрыва на АЗС в Дагестане

МЧС РФ: еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

На месте взрыва автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане обнаружили еще одну жертву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Число тех, кто не выжил после взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, вновь увеличилось. Теперь в списках жертв числится 13 имен. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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      Вера Владзиевская
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