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10:51, 28 сентября 2024Мир

МИД Китая призвал не допустить выход украинского кризиса из-под контроля

Глава МИД КНР Ван И: украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля

Фото: Marko Djurica / Reuters

Все больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля. На это указал министр иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга совместно запустили платформу "Друзья мира" по украинскому кризису, так как все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля», — отметил глава МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что международное сообщество «не может скатываться к расколу и конфронтации». По его словам, группа «Друзья мира» достигла широкого консенсуса на своем первом заседании в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Глава МИД призвал «дать миру шанс» и отметил, что в вооруженных конфликтах нет победителей, и они «не имеют будущего».

Ранее советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что платформа «Друзья мира» уверена в необходимости проведения мирной конференции с участием России и Украины.

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      Елизавета Мытарева
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